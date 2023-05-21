Российские тяжелоатлеты не согласны с условиями допуска и пропустят квалификацию к Играм

Глава Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов назвал невыполнимыми условия допуска спортсменов

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Российские тяжелоатлеты не примут участия в отборочном к Олимпиаде 2024 года этапе Гран-при Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) на Кубе, поскольку организация выдвинула невыполнимые критерии по допуску к соревнованиям. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов.

"Спустя почти два месяца после рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК), 12 мая, исполком IWF принял решение допустить россиян и белорусов до турниров в нейтральном статусе, но установил только для нас новые, особенные, несправедливые критерии приемлемости, назвав их справедливыми, - сказал Агапитов. - Например, одним из многочисленных условий допуска атлетов к турнирам является пункт о политических взглядах".

"Предоставленные спортсменам и ФТАР восемь часов на ознакомление и подписание англоязычного юридического документа, который готовили не один месяц для нас, выглядят как спланированная акция с визуальной попыткой допустить российских спортсменов до международных соревнований, но по факту заведомо невыполнимой, - подчеркнул президент ФТАР. - Расчет, видимо, был на то, чтобы никто не имел возможности вникнуть в суть документа и бездумно его подписал ради долгожданного прекращения противозаконного отстранения. Тем более на кону стоит допуск на турнир IWF, который является квалификационным соревнованием к Олимпиаде 2024 года и который пройдет в Гаване с 8 по 18 июня. Чем не сыр в мышеловке?"

Исполком IWF 12 мая принял решение допустить до участия в турнирах под своей эгидой россиян и белорусов, получивших нейтральный статус. Все спортсмены, претендующие на получение нейтрального статуса, должны заполнить индивидуальные декларации (обязательства), в которых должны подтвердить, что не имеют в настоящее время никаких контрактных или других связей с вооруженными силами, органами государственной безопасности или другими структурами, оказывающими поддержку в проведении специальной военной операции на Украине.