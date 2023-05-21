Агапитов призвал IWF прекратить попытки нарушения прав российских штангистов

Президент Федерации тяжелой атлетики России назвал поведение международной организации безответственным и считает, что оно может привести к эскалации кризиса в этом виде спорта и окончательной утрате им статуса олимпийского

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов призвал Международную федерацию тяжелой атлетики (IWF) занять ответственную позицию и прекратить попытки нарушения прав российских штангистов. Об этом Агапитов заявил ТАСС в воскресенье.

Исполком IWF 12 мая принял решение допустить до участия в турнирах под своей эгидой россиян и белорусов, получивших нейтральный статус. Все спортсмены, претендующие на получение такого статуса, должны заполнить индивидуальные декларации (обязательства), в которых должны подтвердить, что не имеют в настоящее время никаких контрактных или других связей с вооруженными силами, органами государственной безопасности или другими структурами, оказывающими поддержку в проведении СВО на Украине.

"Мы призываем IWF занять ответственную позицию: прекратить односторонние санкции дискриминационного характера, защитить чистых спортсменов и их права, прекратить политику замалчивания и покрывательства дел коррупционеров, отмеченных в докладе Макларена. Демонстрируемое безответственное поведение может привести к эскалации кризиса в нашем спорте и окончательной утрате олимпийского статуса", - сказал Агапитов.

Ранее Агапитов раскритиковал IWF за то, что российским спортсменам и ФТАР предоставили всего восемь часов на ознакомление и подписание англоязычного юридического документа для участия в этапе Гран-при на Кубе, который является квалификационным для Олимпиады в Париже.

"Российские штангисты выполняли и выполняют все условия для участия в международных соревнованиях. ФТАР своевременно сделала все заявки и выполнила все требования по участию наших атлетов. Если законное участие наших спортсменов, прописанное в уставе IWF и Олимпийской хартии, все-таки входит в планы IWF, то призываем прекратить попытки нарушить наши права, - заявил Агапитов. - Ознакомившись с переведенными на русский язык документами, ни один российский тяжелоатлет до сих пор не подписал унизительную декларацию с дискриминационными критериями допуска на соревнования IWF, не соответствующими конституции".