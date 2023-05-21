Чесноков: теннисист Медведев заряжен на победу в финале турнира в Риме

Россиянин в воскресенье встретится с Хольгером Руне из Дании в решающем матче соревнований

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Россиянина Даниила Медведева сейчас очень сложно обыграть, поэтому он будет фаворитом в финальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов серии "Мастер" в Риме против датчанина Хольгера Руне. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года и двукратный победитель турниров серии "Мастерс" Андрей Чесноков.

В субботу Медведев победил грека Стефаноса Циципаса (7:5, 7:5) и вышел в финал турнира в Риме, в котором встретится с Руне. Ранее в 2023 году Медведев уступил датчанину в четвертьфинале турнира серии "Мастерс" в Монте-Карло (3:6, 4:6), который также проводится на грунтовом покрытии.

"Медведева сейчас очень сложно обыграть, вчера он давил темпом Циципаса, при любой возможности обострял игру и достаточно комфортно победил. Он сейчас в такой классной форме, что кому-либо крайне тяжело его обыграть. И хотя лучше всего он играет на быстрых кортах, на грунте он тоже стал играть здорово", - сказал Чесноков.

"Если говорить о предстоящем финале против Руне, если кто-то думает, что Руне - фаворит, то я считаю иначе, мне кажется, преимущество будет у Медведева, но посмотрим, как сложится матч. Если вспоминать их прошлый матч в Монте-Карло, в котором Руне достаточно легко победил, то сейчас совершенно другой Медведев, он заряжен на победу. Я жду очень интересный матч", - добавил собеседник агентства.

Финал турнира в Риме пройдет 21 мая, начало запланировано на 17:00 мск.