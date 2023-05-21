В "Динамо" ожидают получения денег от ФИФА за участие игроков в чемпионате мира летом

На мировом первенстве выступили трое игроков, которые принадлежат бело-голубым

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) подтвердила, что московское "Динамо" получит выплаты за участие трех игроков команды в чемпионате мира в Катаре, в клубе ожидают получения денег летом. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил генеральный директор бело-голубых Павел Пивоваров.

В октябре ФИФА сообщила, что выплатит клубам $209 млн компенсации за участие игроков в чемпионате мира 2022 года в Катаре. На мировом первенстве выступили камерунский нападающий "Динамо" Николя Муми Нгамалё, а также уругвайский защитник Гильермо Варела и польский полузащитник Себастьян Шиманьский, права на которого принадлежат бело-голубым.

"Нам пришел циркуляр, то есть механизм распределения по этим выплатам, мы ожидаем их летом. В ФИФА подтвердили, что "Динамо" получит деньги. Так что ожидаем", - сказал Пивоваров.

21 июня ФИФА разрешила иностранным игрокам приостанавливать контракты с российскими клубами до 30 июня 2023 года. Варела в конце июля перешел в бразильский "Фламенго" до конца сезона. В том же месяце стало известно, что Шиманьский будет выступать за нидерландский "Фейенорд" до конца сезона-2022/23.

Чемпионат мира - 2022 завершился 18 декабря, в финале сборная Аргентины обыграла команду Франции (3:3, 4:2 - по пенальти). Сборные Камеруна и Уругвая не вышли в плей-офф, заняв третьи места в группах. Нгамалё принял участие в двух матчах, проведя на поле 95 минут и не отметившись результативными действиями, а Варела сыграл в трех матчах (182 минуты). Сборная Польши дошла до 1/8 финала мирового первенства, где уступила французам (1:3), Шиманьский поучаствовал в двух матчах (135 минут).