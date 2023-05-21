Смагин считает, что шахматистка Лагно показывает солидную игру на Гран-при FIDE

После пяти туров россиянка делит первое место в турнирной таблице с еще двумя спортсменками

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Россиянка Екатерина Лагно находится в хорошей форме и показывает солидную игру на четвертом этапе Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE) на Кипре. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин.

После пяти туров Лагно делит первое место в турнирной таблице с китаянкой Тань Чжунъи и представительницей Индии Харикой Дронавалли. В следующем туре Лагно черными фигурами сыграет с Дронавалли.

"Видно, что Екатерина сейчас находится в хорошей форме, она показывает надежную и солидную игру. Я думаю, она точно пройдет в тройку на этом этапе, но выиграет она его или нет, сказать трудно. Но для Лагно главная задача - отбор на турнир претендентов, и пока она с ней блестяще справляется", - сказал Смагин.

Турнир завершится 28 мая. Он изначально должен был пройти в Польше, но был перенесен на Кипр. По итогам трех этапов первое место в общем зачете занимает китаянка Чжу Цзиньэр, набравшая 308 очков на 3 турнирах, за ней следуют россиянка Александра Горячкина (263 очка; 2 турнира), выступающая за Швейцарию Александра Костенюк (250; 2), Лагно (245; 2). По итогам четырех этапов две лучшие шахматистки отберутся на турнир претенденток, который пройдет в 2024 году.