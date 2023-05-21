В "Спартаке" рассказали о планах по подготовке футболистов во время летнего межсезонья

В клубе работают над поиском соперников по товарищеским матчам

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Московский "Спартак" проведет летние сборы в Тарасовке, в футбольном клубе работают над поиском соперников по товарищеским матчам. Об этом ТАСС в воскресенье рассказал руководитель пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов.

"Сборы будут в Тарасовке. По поводу соперников по товарищеским матчам сейчас ведем работу над этим вопросом. Пока не могу сказать, кто это будет, но планы есть, чтобы подготовка была качественная", - сказал Зеленов.

"Думаю, что это будут не клубы Мир - Российской премьер-лиги. Будет кто-то из-за рубежа? Посмотрим, сейчас не хочу забегать вперед", - добавил он.