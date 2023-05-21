Футбольный клуб "Тюмень" досрочно вышел в Первую лигу

Команда сыграет во втором по силе дивизионе чемпионата России впервые с сезона-2018/19

ТАСС, 21 мая. Футбольный клуб "Тюмень" в воскресенье в гостях обыграл пермский "Амкар" со счетом 2:0 в матче 25-го тура группы 4 Второй лиги и гарантировал себе выход в Мелбет - Первую лигу.

Забитыми мячами отметились Илья Порохов (10-я минута) и Александр Коротаев (52). На 55-й минуте Коротаев получил прямую красную карточку.

В другом матче дня омский "Иртыш" дома не смог обыграть "Торпедо" из Миасса (0:0) и потерял шансы обогнать "Тюмень" в турнирной таблице.

"Тюмень" занимает первое место в таблице с 54 очками, в активе "Иртыша" 47 баллов, "Амкар" идет третьим с 46 очками. До окончания сезона осталось провести два тура.

"Тюмень" сыграет во втором по силе дивизионе чемпионата России впервые с сезона-2018/19. В сезонах 1994, 1995 и 1997 годов команда играла в высшем дивизионе.

Во Второй лиге команды разделены на четыре группы. Победители каждой из групп выходят в Первую лигу. "Тюмень" стала первым клубом, вышедшим в Первую лигу в текущем сезоне. Из Первой лиги вылетают четыре команды.