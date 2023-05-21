Александр Жуков победил в турнире по бильярду на фестивале "Сильные фигуры"

Почетный президент Олимпийского комитета России выступал в паре с чемпионом Москвы по бильярду Игорем Бахлиным

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Первый заместитель председателя Госдумы РФ и почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков в паре с чемпионом Москвы Игорем Бахлиным в воскресенье стал победителем турнира по русскому бильярду в рамках Международного фестиваля интеллектуальных видов спорта "Сильные фигуры". Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В турнире принимали участие пары, составленные из любителей и профессионалов. В решающем матче Жуков и Бахлин оказались сильнее заместителя гендиректора РЖД Евгения Чаркина, который играл вместе с Дианой Дарницкой.

"В бильярд я играю достаточно редко, но поскольку турнир интересный, решил вспомнить свои навыки, - сказал Жуков. - Такие турниры привлекают внимание к бильярду, которым в России увлекается большое количество людей. Сыграть с молодыми профессионалами очень интересно, соревнования в таком формате очень популярны во всех видах спорта. Призы тут достаточно условные, главным было получить удовольствие от игры. Если еще раз позовут принять участие, то обязательно приду, тем более надо будет защитить чемпионский титул".

Международный фестиваль интеллектуальных видов спорта "Сильные фигуры" проводится в пятый раз, соревнования по русскому бильярду были включены в его программу впервые. До октября пройдет еще ряд турниров по различным видам спорта: по теннису среди детей - в Москве (3 июня), по шахматам - в Екатеринбурге (24 июня), по гольфу - в Доброграде (1-2 июня), в Нахабине (23 июля). Соревнования по гольфу между сборными России и мира пройдет 1 октября в Дмитровском районе Подмосковья.

"Мы стараемся включать в программу фестиваля виды спорта, в которых могут сыграть любители практически любого возраста, - рассказал организатор фестиваля Евгений Ковтун. - Самое главное, что такой формат позволяет популяризировать интеллектуальные виды спорта. Для этого мы пригласили известных государственных деятелей, бизнесменов, дипломатических представителей иностранных государств, олимпийских чемпионов. Мария Киселева и Софья Великая благодаря фестивалю сумели приобщиться к гольфу, в этот вид спорта пришли Светлана Журова, известные хоккеисты Илья Ковальчук, Сергей Федоров, Алексей Ковалев, Алексея Яшин. Благодаря таким медийным персонам повышается интерес к видам спорта, представленным в рамках фестиваля".