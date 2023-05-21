Пять новых клубов выступят во Всероссийской хоккейной лиге в сезоне-2023/24

Всего в следующем розыгрыше турнира примут участие 29 команд

ТАСС, 21 мая. Состав участников Пари - Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) пополнился пятью новыми клубами. Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба ВХЛ.

21 мая в Сочи на совещании руководителей клубов ВХЛ были представлены новички лиги: "Динамо-Алтай" из Барнаула, саратовский "Кристалл", "Норильск", самарский ЦСК ВВС и "Челны" из Набережных Челнов.

В предыдущем розыгрыше играли 26 команд. Ангарский "Ермак" из-за проблем с финансированием не подал документы на участие, а тольяттинская "Лада" была принята в Фонбет - Континентальную хоккейную лигу (КХЛ). Таким образом, в новом сезоне ВХЛ примут участие 29 клубов.

На совещании также было объявлено о проведении в Ханты-Мансийске матча под открытым небом "Русская классика". В нем местная "Югра" примет тульский АКМ. Встреча запланирована на 4 ноября.

ВХЛ проводится с сезона-2010/11. Самой титулованной командой лиги является нефтекамский "Торос", трижды побеждавший в плей-офф турнира (2012, 2013, 2015). Победителем плей-офф 2023 года стал воскресенский "Химик", являющийся фарм-клубом московского клуба КХЛ "Спартак".