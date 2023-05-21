21 мая, 15:32,
обновлено 21 мая, 15:47
Футбол в России

Футболисты "Спартака" обыграли ЦСКА в матче РПЛ

Михаил Терещенко/ ТАСС
Защитник "Спартака" Георгий Джикия, нападающий ЦСКА Антон Заболотный и защитник "Спартака" Томаш Тавареш
© Михаил Терещенко/ ТАСС

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу красно-белых

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" на своем поле со счетом 2:1 обыграл столичный ЦСКА в матче 28-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в воскресенье на стадионе "Открытие Банк - Арена" в Москве в присутствии 24 679 зрителей.

Дублем в составе хозяев отметился Квинси Промес (43-я, 90-я минуты). В эпизоде со вторым голом нидерландский футболист удачно сыграл на добивании после не реализованного им пенальти. У гостей отличился Хесус Медина (37). На 69-й минуте матча нападающий "Спартака" Александр Соболев и защитник ЦСКА Виллиан Роша получили прямые красные карточки за неспортивное поведение.

На счету Промеса теперь 88 голов в РПЛ. Он вышел на первое место по количеству забитых мячей в чемпионатах России в составе "Спартака", обойдя Егора Титова (87).

"Спартак" прервал 13-матчевую беспроигрышную серию ЦСКА в официальных матчах. Последнее поражение армейцев датируется 5 марта, тогда подопечные Владимира Федотова на выезде проиграли футбольному клубу "Сочи" (0:2). "Спартак" не выигрывал в предыдущих трех матчах РПЛ: команда разошлась миром с подмосковными "Химками" (1:1) и "Ростовом" (1:1) и уступила петербургскому "Зениту" (2:3).

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, на счету армейцев 54 очка. "Спартак" с 53 очками идет третьим. В следующем туре ЦСКА 27 мая на выезде сыграет с "Краснодаром", "Спартак" на следующий день примет "Пари Нижний Новгород".

Чемпионат России по футболу сезона-2022/23

1

"Зенит"

28

20

6

2

66

72

19

53

2

ЦСКА

28

16

6

6

54

52

26

26

3

"Спартак"

28

15

8

5

53

60

37

23

4

"Ростов"

27

14

8

5

50

44

35

9

5

"Ахмат"

28

15

4

9

49

47

34

13

6

"Динамо"

28

13

6

9

45

47

38

9

7

"Краснодар"

27

12

7

8

43

57

44

13

8

"Оренбург"

28

12

4

12

40

52

54

-2

9

"Локомотив"

28

11

6

11

39

47

43

4

10

"Сочи"

27

11

4

12

37

36

48

-12

11

"Урал"

28

8

6

14

30

29

45

-16

12

"Крылья Советов"

28

7

8

13

29

30

43

-13

13

"Факел"

28

5

12

11

27

34

46

-12

14

"Пари НН"

27

6

5

16

23

27

50

-23

15

"Химки"

28

4

6

18

18

25

62

-37

16

"Торпедо"

28

3

4

21

13

20

55

-35

  

Теги:
Российский футбол
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