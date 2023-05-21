Футболисты "Спартака" обыграли ЦСКА в матче РПЛ

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу красно-белых

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" на своем поле со счетом 2:1 обыграл столичный ЦСКА в матче 28-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в воскресенье на стадионе "Открытие Банк - Арена" в Москве в присутствии 24 679 зрителей.

Дублем в составе хозяев отметился Квинси Промес (43-я, 90-я минуты). В эпизоде со вторым голом нидерландский футболист удачно сыграл на добивании после не реализованного им пенальти. У гостей отличился Хесус Медина (37). На 69-й минуте матча нападающий "Спартака" Александр Соболев и защитник ЦСКА Виллиан Роша получили прямые красные карточки за неспортивное поведение.

На счету Промеса теперь 88 голов в РПЛ. Он вышел на первое место по количеству забитых мячей в чемпионатах России в составе "Спартака", обойдя Егора Титова (87).

"Спартак" прервал 13-матчевую беспроигрышную серию ЦСКА в официальных матчах. Последнее поражение армейцев датируется 5 марта, тогда подопечные Владимира Федотова на выезде проиграли футбольному клубу "Сочи" (0:2). "Спартак" не выигрывал в предыдущих трех матчах РПЛ: команда разошлась миром с подмосковными "Химками" (1:1) и "Ростовом" (1:1) и уступила петербургскому "Зениту" (2:3).

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, на счету армейцев 54 очка. "Спартак" с 53 очками идет третьим. В следующем туре ЦСКА 27 мая на выезде сыграет с "Краснодаром", "Спартак" на следующий день примет "Пари Нижний Новгород".