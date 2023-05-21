Футболисты "Спартака" обыграли ЦСКА в матче РПЛ

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" на своем поле со счетом 2:1 обыграл столичный ЦСКА в матче 28-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в воскресенье на стадионе "Открытие Банк - Арена" в Москве в присутствии 24 679 зрителей.
Дублем в составе хозяев отметился Квинси Промес (43-я, 90-я минуты). В эпизоде со вторым голом нидерландский футболист удачно сыграл на добивании после не реализованного им пенальти. У гостей отличился Хесус Медина (37). На 69-й минуте матча нападающий "Спартака" Александр Соболев и защитник ЦСКА Виллиан Роша получили прямые красные карточки за неспортивное поведение.
На счету Промеса теперь 88 голов в РПЛ. Он вышел на первое место по количеству забитых мячей в чемпионатах России в составе "Спартака", обойдя Егора Титова (87).
"Спартак" прервал 13-матчевую беспроигрышную серию ЦСКА в официальных матчах. Последнее поражение армейцев датируется 5 марта, тогда подопечные Владимира Федотова на выезде проиграли футбольному клубу "Сочи" (0:2). "Спартак" не выигрывал в предыдущих трех матчах РПЛ: команда разошлась миром с подмосковными "Химками" (1:1) и "Ростовом" (1:1) и уступила петербургскому "Зениту" (2:3).
ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, на счету армейцев 54 очка. "Спартак" с 53 очками идет третьим. В следующем туре ЦСКА 27 мая на выезде сыграет с "Краснодаром", "Спартак" на следующий день примет "Пари Нижний Новгород".
1
"Зенит"
28
20
6
2
66
72
19
53
2
ЦСКА
28
16
6
6
54
52
26
26
3
"Спартак"
28
15
8
5
53
60
37
23
4
"Ростов"
27
14
8
5
50
44
35
9
5
"Ахмат"
28
15
4
9
49
47
34
13
6
"Динамо"
28
13
6
9
45
47
38
9
7
"Краснодар"
27
12
7
8
43
57
44
13
8
"Оренбург"
28
12
4
12
40
52
54
-2
9
"Локомотив"
28
11
6
11
39
47
43
4
10
"Сочи"
27
11
4
12
37
36
48
-12
11
"Урал"
28
8
6
14
30
29
45
-16
12
"Крылья Советов"
28
7
8
13
29
30
43
-13
13
"Факел"
28
5
12
11
27
34
46
-12
14
"Пари НН"
27
6
5
16
23
27
50
-23
15
"Химки"
28
4
6
18
18
25
62
-37
16
"Торпедо"
28
3
4
21
13
20
55
-35