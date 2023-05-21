Сборная Словении вылетела из элитного дивизиона чемпионата мира по хоккею

В воскресенье словенцы проиграли команде Словакии 0:1

ТАСС, 21 мая. Сборная Словении со счетом 0:1 проиграла команде Словакии в матче шестого тура группового этапа чемпионата мира по хоккею и потеряла шансы сохранить прописку в элитном дивизионе. Встреча прошла в воскресенье.

Шайбу на 21-й минуте забросил Рихард Паник.

Сборная Словении после шести матчей не набрала ни одного очка и занимает последнее место в группе В. На седьмом месте располагаются норвежцы (4 очка), на шестом - команда Казахстана (4). По регламенту турнира худшая команда каждой группы вылетает во второй по силе дивизион.

В следующем году на чемпионате мира в Чехии в элитном дивизионе сыграют сборные Великобритании и Польши, которые заняли два первых места во втором по силе дивизионе. Сборная Словении вернулась в элиту по итогам турнира второго по силе дивизиона в прошлом году. Лучший результат на чемпионатах мира словенцы показывали в 2002 и 2005 году, когда занимали седьмое место.

Сборная Словакии набрала 8 очков и занимает пятое место в таблице группы В. Словаки выйдут в четвертьфинал, если в заключительном матче в основное время обыграют норвежцев, а сборная Латвии в основное время проиграет швейцарцам. Встречи запланированы на 23 мая.

Чемпионат мира проходит в финском Тампере и Риге, он завершится 28 мая. Изначально турнир должен был пройти в Санкт-Петербурге, однако совет Международной федерации хоккея (IIHF) в конце апреля 2022 года принял решение о переносе соревнования в связи с событиями на Украине. Сборные России и Белоруссии из-за санкций IIHF пропускают турнир.