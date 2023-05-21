Шипачев считает, что в финале Кубка Гагарина "Ак Барс" подвели индивидуальные ошибки

Казанская команда проиграла в финале плей-офф Континентальной хоккейной лиги московскому ЦСКА

ТАСС, 21 мая. Индивидуальные ошибки игроков стали основной причиной поражения казанского хоккейного клуба "Ак Барс" от московского ЦСКА в финале Кубка Гагарина 2023 года. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" в воскресенье высказал нападающий казанского клуба Вадим Шипачев.

29 апреля "Ак Барс" уступил в седьмом матче финала Кубка Гагарина ЦСКА со счетом 2:3. ЦСКА выиграл серию со счетом 4-3 и стал обладателем трофея.

"Седьмой матч складывался хорошо - 1:0, 2:1. Как бы банально это ни звучало, подвели ошибки. Второй гол - надо было шайбу выкинуть. Третий - вообще не давать бросать. Конечно [у меня тоже были персональные ошибки в финале]. Каждый игрок ошибается. Даже в третьем голе - [Константин] Окулов ехал с шайбой, надо было с ним идти до конца, сыграть поплотнее, тогда бы он не смог отдать пас [Даррену] Дицу", - сказал Шипачев.

Шипачев сыграл 24 матча в прошедшем плей-офф Фонбет - Континентальной хоккейной лиги и записал на свой счет 12 очков (4 гола + 8 результативных передач).