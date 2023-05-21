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Футбол в России

Федун считает, что судья в матче "Спартака" и ЦСКА старался не убить игру

Встреча завершилась победой красно-белых со счетом 2:1

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Главный арбитр матча "Спартак" - ЦСКА Сергей Карасев старался своими решениями не убить игру. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал бывший владелец "Спартака" Леонид Федун.

Встреча 28-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) завершилась победой "Спартака" со счетом 2:1. Карасев показал красные карточки игроку "Спартака" Александру Соболеву и футболисту ЦСКА Виллиану Роше. Победный мяч на 90-й минуте Квинси Промес отправил в ворота армейцев после того, как сам же не реализовал пенальти.

"Игра - огонь. Очень важная победа. Судья старался не убить своими решениями игру. Это судейство и в матче с "Зенитом" - небо и земля", - сказал Федун.

"Спартак" после 28 матчей набрал 53 очка и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с 54 очками располагается на второй строчке. В следующем матче "Спартак" 28 мая примет "Пари Нижний Новгород", ЦСКА днем ранее на выезде сыграет с "Краснодаром". 

Теги:
Российский футбол
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