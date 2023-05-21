Федотов заявил, что удивлен удалению футболиста ЦСКА Роши в матче со "Спартаком"

Защитник получил красную карточку за неспортивное поведение

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов удивлен удалению футболиста Виллиана Роши в матче 28-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) со "Спартаком". Об этом Федотов рассказал в воскресенье на послематчевой пресс-конференции.

Встреча завершилась победой "Спартака" со счетом 2:1. На 69-й минуте главный арбитр Сергей Карасев удалил игрока "Спартака" Александра Соболева и Виллиана Рошу за неспортивное поведение.

"Мы выглядели неплохо, во многом переигрывали соперника, но не доиграли эпизоды. Надо было забивать второй гол. Удалению Роши удивлен. Мне будет интересно, как потом судьи будут объяснять этот эпизод", - отметил Федотов.

"Спартак" после 28 матчей набрал 53 очка и занимает третье место в турнирной таблице. ЦСКА с 54 очками располагается на второй строчке. В следующем матче "Спартак" 28 мая примет "Пари НН", ЦСКА днем раньше на выезде сыграет с "Краснодаром".