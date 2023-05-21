Хоккеист "Ак Барса" Шипачев верит в успех Воронкова в НХЛ

В начале мая Воронков подписал контракт с "Коламбусом"

ТАСС, 21 мая. Хороший сезон в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) может стать подспорьем для успешного дебюта нападающего "Коламбуса" Дмитрия Воронкова в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Такое мнение "Спорт-Экспрессу" в воскресенье высказал нападающий казанского "Ак Барса" Вадим Шипачев.

4 мая Воронков подписал двухлетний контракт с "Коламбусом". С сезона-2018/19 форвард выступал за "Ак Барс", срок его соглашения с клубом истек 30 апреля.

"Надеюсь, что у него все получится, верю в него. Классный сезон у него получился. Попробовать никогда не рано. У него хороший возраст, думаю, все получится", - сказал Шипачев.

Воронкову 22 года, в 2019 году он был выбран "Коламбусом" на драфте НХЛ в четвертом раунде под общим 114-м номером. В составе "Ак Барса" в КХЛ хоккеист провел 232 матча, в которых набрал 99 очков (52 шайбы + 47 результативных передач). В составе сборной России нападающий становился серебряным призером Олимпийских игр (2022) и серебряным призером молодежного чемпионата мира (2020).