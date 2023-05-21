Жуков: Соболеву нужно стараться не подводить "Спартак" удалениями в ответственных матчах

Нападающий получил красную карточку в игре чемпионата России против ЦСКА

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Футболист "Спартака" Александр Соболев уже не первый раз удаляется с поля за неспортивное поведение, ему не стоит подводить свою команду в ответственных матчах. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал вице-спикер Госдумы и болельщик "Спартака" Александр Жуков.

Московский "Спартак" в воскресенье на своем поле со счетом 2:1 обыграл столичный ЦСКА в матче 28-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). На 69-й минуте матча нападающий "Спартака" Александр Соболев и защитник ЦСКА Виллиан Роша получили прямые красные карточки за неспортивное поведение.

"Напряженная игра была, настоящее дерби, - сказал Жуков. - Конечно, много было и ошибок с обеих сторон, но в целом матч оправдал ожидания. Что касается судейства, могут быть разные мнения по этому поводу, но, конечно, нужно вести себя прилично на поле - Соболев уже неоднократно удалялся за недисциплинированное поведение. Это неправильно, нужно стараться не подводить команду, тем более в таком ответственном матче. "Спартак" сохраняет шансы на второе место".

"Спартак" после 28 матчей набрал 53 очка и занимает третье место в турнирной таблице. ЦСКА с 54 очками располагается на второй строчке. В следующем матче "Спартак" 28 мая примет "Пари НН", ЦСКА днем раньше на выезде сыграет с "Краснодаром".