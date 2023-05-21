В ЦСКА заявили, что обратятся в судейскую комиссию РФС после матча со "Спартаком"

Директор по коммуникациям армейского клуба Кирилл Брейдо назвал работу судей "беспределом"

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Московский ЦСКА обратится в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по итогам матча 28-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) со "Спартаком". Об этом ТАСС в воскресенье сообщил директор по коммуникациям армейского клуба Кирилл Брейдо.

Встреча завершилась победой "Спартака" со счетом 2:1. Главный арбитр Сергей Карасев показал красные карточки игроку "Спартака" Александру Соболеву и футболисту ЦСКА Виллиану Роше. Победный мяч на 90-й минуте Квинси Промес отправил в ворота армейцев после того, как сам же не реализовал пенальти.

"Беспредел. Конечно, будем обращаться в ЭСК", - сказал Брейдо.

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов на пресс-конференции заявил, что удивлен удалению Виллиана Роши. "Я могу предположить, что там [в ЭСК РФС] нам скажут: наверное, бразилец что-то говорил, а потом показал то, что ему показали", - сказал Федотов.

"Спартак" после 28 матчей набрал 53 очка и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с 54 очками располагается на второй строчке. В следующем матче "Спартак" 28 мая примет "Пари Нижний Новгород", ЦСКА днем ранее на выезде сыграет с "Краснодаром".