21 мая, 16:31
Футбол в России

Абаскаль заявил, что футболист "Спартака" Соболев будет наказан за удаление в матче с ЦСКА

Михаил Терещенко/ ТАСС
Главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль
© Михаил Терещенко/ ТАСС

Нападающий получил красную карточку за неспортивное поведение

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Нападающий московского "Спартака" Александр Соболев будет наказан за удаление в матче 28-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА. Об этом в воскресенье на послематчевой пресс-конференции заявил главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль.

Встреча завершилась победой "Спартака" со счетом 2:1. Главный арбитр Сергей Карасев показал красные карточки Соболеву и футболисту ЦСКА Виллиану Роше за неспортивное поведение.

"Однозначно он будет наказан. Но, надеюсь, все зрители видели и агрессивные действия Роши в адрес Соболева. То, что сделал Соболев, не соответствует ценностям, которые у нас есть. Если такое повторится, играть Соболев не будет", - отметил Абаскаль.

"Спартак" после 28 матчей набрал 53 очка и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с 54 очками располагается на второй строчке. В следующем матче "Спартак" 28 мая примет "Пари Нижний Новгород", ЦСКА днем ранее на выезде сыграет с "Краснодаром". 

Теги:
Российский футболАбаскаль, Гильермо
© Информационное агентство ТАСС
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