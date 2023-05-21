Футболист ЦСКА Роша объяснил эпизод со своим удалением в матче против "Спартака"

По словам защитника армейцев, он хотел обратить внимание судей на неприличный жест в его адрес со стороны игрока "Спартака" Александра Соболева

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Нападающий московского футбольного клуба "Спартак" Александр Соболев проявил неуважением к защитнику столичного ЦСКА Виллиану Роше своим жестом в матче 28-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом игрок армейцев в воскресенье рассказал журналистам.

Встреча завершилась победой "Спартака" на своем поле со счетом 2:1. Главный арбитр Сергей Карасев показал красные карточки Соболеву и Роше за неспортивное поведение.

"На мне сфолили. Игрок "Спартака" проявил неуважение, ведь на стадионе есть женщины и дети. Соперник показал мне этот жест, я не пытался показать это судье, а показывал, что показали мне. Никто не хотел слушать", - сказал Роша.

Защитник ЦСКА выразил надежду, что красная карточка будет отменена. "Надеюсь, что красную карточку отменят. Я ничего не делал и пострадал, это оказало прямое влияние на матч, на результат. Он неоднократно провоцировал, но я не отвечал. В этом эпизоде я просто просил видеоассистента рефери посмотреть этот момент".

"Спартак" после 28 матчей набрал 53 очка и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с 54 очками располагается на второй строчке.