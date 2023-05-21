Алаев: показанные футболистом "Спартака" Соболевым в матче с ЦСКА жесты не красят РПЛ

Форвард красно-белых и защитник армейцев Виллиан Роша были удалены с поля главным арбитром встречи Сергеем Карасевым

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Жесты, которые нападающий московского "Спартака" Александр Соболев показал защитнику столичного ЦСКА Виллиану Роше в матче 28-го тура Мир - Российской премьер лиги (РПЛ), являются неприемлемыми и не украшают российский футбол. Такое мнение журналистам в воскресенье высказал президент РПЛ Александр Алаев.

Встреча завершилась победой "Спартака" со счетом 2:1. Главный арбитр матча Сергей Карасев показал красные карточки Соболеву и Виллиану Роше за неспортивное поведение.

"Честно говоря, с удалениями немного не понял - такие эпизоды, как жесты Соболева, не красят нашу лигу. Мы понимаем, что это эмоции, они зашкаливают, но таких жестов не должно быть ни на поле, ни на экране телевизора. Уверен, что в контрольно-дисциплинарном комитете Российского футбольного союза и в клубе разберут момент. За что удалили Рошу, я не до конца понял, то ли что-то сказал, то ли жесты, тяжело судить, когда нет повтора", - сказал Алаев.

"Наверное, Сергей Карасев мог выйти сейчас и прокомментировать решения, принятые в эпизодах с удалениями и возможными одиннадцатиметровыми ударами. Вот я уверен, Сергей без проблем ответил бы на все вопросы. Нет прямого запрета международных организаций, я призываю всех, давайте подумаем над этим. У нас у всех есть вопросы: отмененный, назначенный пенальти, удаления. Судья мог бы выйти и ответить, и болельщикам стало бы все понятно. Даже если ошибся - выйти и сказать, что не разобрался, ошибся - меньше будет обсуждений", - отметил глава РПЛ.

На матче между "Спартаком" и ЦСКА, который проходил в Москве на стадионе "Открытие Банк - Арена", присутствовало 24 679 зрителей. "Я бы хотел поблагодарить болельщиков, которые в первый раз в этом году в таком количестве в Москве посетили матч. Смотреть в такой атмосфере футбол - одно удовольствие. Большое спасибо! Ранее чуть больше 12 тыс. человек собиралось, сейчас - 25 тыс. Я надеюсь, что будет такой тренд, болельщики пойдут на стадион, потому что зрелище такое нужно", - заявил Алаев.

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, на счету армейцев 54 очка. "Спартак" с 53 очками идет третьим. В следующем туре ЦСКА 27 мая на выезде сыграет с "Краснодаром", "Спартак" на следующий день примет "Пари Нижний Новгород".