Абаскаль назвал причину замены капитана "Спартака" Джикии в матче с ЦСКА

По словам тренера, защитник получил повреждение и не мог продолжать игру

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Капитан московского "Спартака" Георгий Джикия был заменен в матче 28-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА из-за травмы. Об этом в воскресенье на послематчевой пресс-конференции сообщил главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль.

Встреча завершилась победой "Спартака" со счетом 2:1. Джикия был заменен на 79-й минуте, вместо него на поле появился Алексис Дуарте.

"Замена Джикии обусловлена травмой, он уже не мог бежать", - пояснил Абаскаль.

Из-за травмы с 6 августа 2022 года по 1 апреля 2023 года на поле не появлялся Виктор Мозес. После этого в пяти встречах нигериец выходил на замену. В игре с ЦСКА он вышел на поле на 87-й минуте и заработал пенальти, после которого Квинси Промес забил победный мяч. "Мозес полностью тренируется, он здоров, но место в старте нужно заслужить", - отметил Абаскаль.

Главный тренер "Спартака" рассказал, что всю неделю наигрывал в основном составе на игру с ЦСКА Кристофера Мартинса. "По моему замыслу, [Михаил] Игнатов должен был играть в любом случае. Выбор был между [Романом] Зобниным и Мартинсом, но Мартинс вчера почувствовал боль", - сказал Абаскаль.

Испанский специалист назвал победу своей команды над ЦСКА заслуженной. "Сегодня мы чувствовали, как наши болельщики гнали вперед. Мы соскучились по победам и, считаю, сегодня вернули то, что потеряли весной. Но недопустимо пропускать голы, как сегодня", - заключил главный тренер "Спартака".