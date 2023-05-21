Бабаев заявил, что футболист ЦСКА Мойзес опроверг информацию о махинациях на ставках

По словам генерального директора клуба, в ЦСКА уверены в правоте игрока

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Бразильский защитник футбольного клуба ЦСКА Мойзес не подтвердил информацию о манипуляции с результатами матчей на ставках. Об этом журналистам в воскресенье заявил генеральный директор столичной команды Роман Бабаев.

"Разбираемся в ситуации, пока похоже на вброс, не будем делать какие-то глубокие комментарии. Изучим, обязательно сообщим. Сам игрок не подтверждает эту информацию, считает, что против него происходит подтасовка фактов, и мы уверены в правоте своего футболиста. Это ситуация не повлияет на его нахождение в клубе", - сказал Бабаев.

19 мая портал O Globo сообщил, что Мойзес, выступавший за "Интернасьонал", должен был получить желтую карточку в игре чемпионата Бразилии против "Сан Паулу" в прошлом сезоне. За это футболисту обещали денежную выплату. Во втором тайме защитник был предупрежден арбитром желтой карточкой. После окончании встречи, по информации источника, игрок в ответном сообщении написал, что сделка выполнена.

Бабаев также рассказал, что ЦСКА намерен выкупить Мойзеса. "Да, мы, в принципе, на связи с клубом, агентом игрока, поэтому никаких сложностей быть не должно".

Мойзесу 28 лет, он выступает за ЦСКА с лета 2022 года на правах аренды. Права на игрока принадлежат "Интернасьоналу". В составе армейцев защитник провел 33 матча в различных турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами.