Бабаев считает, что футболист "Спартака" Соболев своим жестом в матче с ЦСКА перешел грань

Форвард получил красную карточку за неспортивное поведение

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Нападающий московского футбольного клуба "Спартак" Александр Соболев перешел грань, показав неприличный жест в матче 28-го тура Мир - Российской премьер-лиги с ЦСКА. Такое мнение журналистам в воскресенье высказал генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

21 мая ЦСКА в гостях уступил "Спартаку" со счетом 1:2. Главный арбитр матча Сергей Карасев показал красные карточки Соболеву и защитнику армейцев Виллиану Роше за неспортивное поведение.

"На мой взгляд, есть контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза, который должен в этой ситуации разобраться, тем более получается, что рецидив, - сказал Бабаев. - Конечно, понятно, что дерби, эмоции, но это было немного за гранью, точнее не немного".

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо ранее сообщил ТАСС, что клуб обратится в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза. "По каким эпизодам? Сначала изучим все материалы, в том числе видеоматериалы, протокол, который оформляется после матча, после этого примем решение, - отметил Бабаев. - Но пока из того, что лично я видел, я считаю, что как минимум по красной карточке Роши мы точно будем обращаться, хочется понять логику, потому что никто в команде и у экранов телевизоров не понял, что произошло".

"Сама игра получилась яркой, команды старались победить. Считаю, что ничья была бы более закономерным результатом, но это футбол. Опять же, когда удаляют центрального защитника, достаточно сложно перестроиться в таком матче. Поэтому мы расстроены результатом, но мы считаем, что мы играли не хуже "Спартака". Опять же, все в наших руках, мы опережаем "Спартак", борьба обострилась, но мы уверены в себе", - заключил гендиректор ЦСКА.