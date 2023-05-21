Российский теннисист Медведев стал победителем турнира серии "Мастерс" в Риме

Спортсмен выиграл первый турнир на грунтовом покрытии

ТАСС, 21 мая. Россиянин Даниил Медведев в воскресенье победил датчанина Хольгера Руне в финальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии "Мастерс" в Риме.

Встреча завершилась со счетом 7:5, 7:5 в пользу Медведева, посеянного на турнире под третьим номером. Руне получил седьмой номер посева. Медведев выиграл пятый турнир в нынешнем сезоне, установив личный рекорд. Ранее в этом году россиянин побеждал в Роттердаме, Дохе, Дубае и Майами. Прежний рекорд теннисист установил в 2019 и 2021 годах, завоевав по четыре титула.

Медведев выиграл первый турнир на грунтовом покрытии. Всего на счету россиянина теперь 20 титулов ATP, 18 побед он одержал на покрытии "хард", 1 - на травяном. По количеству титулов среди россиян он занимает третье место. Вторым идет Николай Давыденко (21), лидером является Евгений Кафельников (26). При этом Медведев стал рекордсменом среди россиян по числу побед на турнирах серии "Мастерс" (6), обойдя Марата Сафина. Престижнее турниров серии "Мастерс" являются только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP.

Медведеву 27 лет, с 22 мая он станет второй ракеткой мира, опередив серба Новака Джоковича. Россиянин не поднимался выше третьей строчки с сентября 2022 года, когда был лидером мирового рейтинга. Лучшим результатом Медведева на турнирах Большого шлема является победа на US Open 2021 года. В том же году в составе сборной России он выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.

Руне 20 лет, 22 мая он в мировом рейтинге обойдет россиянина Андрея Рублева и поднимется на шестое место, что станет его новым личным рекордом. На счету датчанина три титула ATP. Лучшим результатом Руне на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Roland Garros 2022 года. Датчанин в третий раз вышел в финал турнира серии "Мастерс" - в 2022 году в решающем матче соревнований в Париже он переиграл Джоковича, на турнире в Монте-Карло в 2023 году уступил Рублеву.

Призовой фонд турнира в Риме составил €7,7 млн. Победителем соревнований в 2022 году стал Джокович. Это последний крупный турнир перед Roland Garros, матчи основной сетки второго в сезоне турнира Большого шлема пройдут с 28 мая по 11 июня. Медведев стал первым среди россиян, кто смог одержать победу на турнире в Риме в одиночном разряде среди мужчин. У женщин в данных соревнованиях побеждали Динара Сафина (2009) и Мария Шарапова (2011, 2012, 2015).