Ольховский считает, что теннисист Медведев играл на турнире в Риме цепко и стабильно

По мнению эксперта, российский спортсмен чувствует себя уверенно на любых покрытиях

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев показал очень цепкую и стабильную игру на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Риме, поэтому смог одержать победу. Такое мнение ТАСС высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

В воскресенье Медведев победил датчанина Хольгера Руне (7:5, 7:5) в финале турнира в Риме. Для Медведева победа в Риме стала первой на грунтовых турнирах ATP в карьере.

"Конечно, в первую очередь, мне хочется поздравить Даню с первым титулом на грунте в карьере, он молодец. Я считаю, что он победил за счет того, что показал очень цепкую и стабильную игру, в этом он превзошел всех своих соперников. Сейчас он чувствует себя очень уверенно на любых покрытиях и может претендовать на хорошие результаты в дальнейшем", - сказал Ольховский.

Медведеву 27 лет, он занимает третье место в мировом рейтинге. Всего на счету россиянина теперь 20 титулов ATP, 18 побед он одержал на покрытии "хард", 1 - на травяном.