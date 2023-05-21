Тарпищев считает, что "Спартак" обыграл ЦСКА благодаря удачному стечению обстоятельств

По мнению президента Федерации тенниса России, красно-белые проиграли борьбу в середине поля

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Московскому футбольному клубу "Спартак" удалось победить в матче Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного ЦСКА вопреки слабой игре в единоборствах. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России, болельщик "Спартака" Шамиль Тарпищев.

В воскресенье "Спартак" на своем поле обыграл ЦСКА (2:1) и поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ.

"У "Спартака" чудной матч был. Середину проиграли, борьбу за мяч - тоже, сложилось удачно. Пенальти сомнительный - прыгнул картинно, хотя задели. В первом эпизоде судья правильно не назначил одиннадцатиметровый - нарушения точно не было. В целом сезон хороший, если будут вторые, то лучше не придумать", - сказал Тарпищев.

В оставшихся матчах текущего сезона РПЛ "Спартак" сыграет с "Пари Нижний Новгород" и самарскими "Крыльями Советов".