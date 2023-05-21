"Краснодар" разгромил "Ростов" в матче чемпионата России по футболу

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу краснодарцев

КРАСНОДАР, 21 мая. /ТАСС/. Футбольный клуб "Краснодар" со счетом 3:0 разгромил "Ростов" в матче 28-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в воскресенье в Краснодаре.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Алексей Ионов (3-я минута), Джон Кордоба (10) и Александр Кокшаров (33).

Кокшаров, являющийся сыном олимпийского чемпиона 2000 года гандболиста Эдуарда Кокшарова, стал самым молодым автором гола команды в РПЛ. Форвард отличился в возрасте 18 лет и 152 дней, он превзошел достижение Ивана Игнатьева, установленное в 2017 году (18 лет и 216 дней).

"Краснодар" продлил беспроигрышную серию в официальных матчах до шести встреч. Последнее поражение команда потерпела 24 апреля от московского "Спартака" (3:4). "Ростов" проиграл в третьем матче подряд, ранее подопечные Валерия Карпина уступили "Сочи" (0:1) и воронежскому "Факелу" (0:2).

"Краснодар" после победы поднялся на шестое место в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 46 очков. "Ростов" с 50 очками идет четвертым. В следующем туре "Краснодар" 27 мая примет московский ЦСКА, "Ростов" на следующий день дома сыграет с грозненским "Ахматом".