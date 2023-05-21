21 мая, 18:01
Футбол в России

"Краснодар" разгромил "Ростов" в матче чемпионата России по футболу

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу краснодарцев

КРАСНОДАР, 21 мая. /ТАСС/. Футбольный клуб "Краснодар" со счетом 3:0 разгромил "Ростов" в матче 28-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в воскресенье в Краснодаре.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Алексей Ионов (3-я минута), Джон Кордоба (10) и Александр Кокшаров (33).

Кокшаров, являющийся сыном олимпийского чемпиона 2000 года гандболиста Эдуарда Кокшарова, стал самым молодым автором гола команды в РПЛ. Форвард отличился в возрасте 18 лет и 152 дней, он превзошел достижение Ивана Игнатьева, установленное в 2017 году (18 лет и 216 дней).

"Краснодар" продлил беспроигрышную серию в официальных матчах до шести встреч. Последнее поражение команда потерпела 24 апреля от московского "Спартака" (3:4). "Ростов" проиграл в третьем матче подряд, ранее подопечные Валерия Карпина уступили "Сочи" (0:1) и воронежскому "Факелу" (0:2).

"Краснодар" после победы поднялся на шестое место в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 46 очков. "Ростов" с 50 очками идет четвертым. В следующем туре "Краснодар" 27 мая примет московский ЦСКА, "Ростов" на следующий день дома сыграет с грозненским "Ахматом".

Чемпионат России по футболу сезона-2022/23

1

"Зенит"

28

20

6

2

66

72

19

53

2

ЦСКА

28

16

6

6

54

52

26

26

3

"Спартак"

28

15

8

5

53

60

37

23

4

"Ростов"

28

14

8

6

50

44

38

6

5

"Ахмат"

28

15

4

9

49

47

34

13

6

"Краснодар"

28

13

7

8

46

60

44

16

7

"Динамо"

28

13

6

9

45

47

38

9

8

"Оренбург"

28

12

4

12

40

52

54

-2

9

"Локомотив"

28

11

6

11

39

47

43

4

10

"Сочи"

27

11

4

12

37

36

48

-12

11

"Урал"

28

8

6

14

30

29

45

-16

12

"Крылья Советов"

28

7

8

13

29

30

43

-13

13

"Факел"

28

5

12

11

27

34

46

-12

14

"Пари НН"

27

6

5

16

23

27

50

-23

15

"Химки"

28

4

6

18

18

25

62

-37

16

"Торпедо"

28

3

4

21

13

20

55

-35

  

Теги:
Российский футбол
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация