"Краснодар" разгромил "Ростов" в матче чемпионата России по футболу

КРАСНОДАР, 21 мая. /ТАСС/. Футбольный клуб "Краснодар" со счетом 3:0 разгромил "Ростов" в матче 28-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в воскресенье в Краснодаре.
Забитыми мячами в составе победителей отметились Алексей Ионов (3-я минута), Джон Кордоба (10) и Александр Кокшаров (33).
Кокшаров, являющийся сыном олимпийского чемпиона 2000 года гандболиста Эдуарда Кокшарова, стал самым молодым автором гола команды в РПЛ. Форвард отличился в возрасте 18 лет и 152 дней, он превзошел достижение Ивана Игнатьева, установленное в 2017 году (18 лет и 216 дней).
"Краснодар" продлил беспроигрышную серию в официальных матчах до шести встреч. Последнее поражение команда потерпела 24 апреля от московского "Спартака" (3:4). "Ростов" проиграл в третьем матче подряд, ранее подопечные Валерия Карпина уступили "Сочи" (0:1) и воронежскому "Факелу" (0:2).
"Краснодар" после победы поднялся на шестое место в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 46 очков. "Ростов" с 50 очками идет четвертым. В следующем туре "Краснодар" 27 мая примет московский ЦСКА, "Ростов" на следующий день дома сыграет с грозненским "Ахматом".
1
"Зенит"
28
20
6
2
66
72
19
53
2
ЦСКА
28
16
6
6
54
52
26
26
3
"Спартак"
28
15
8
5
53
60
37
23
4
"Ростов"
28
14
8
6
50
44
38
6
5
"Ахмат"
28
15
4
9
49
47
34
13
6
"Краснодар"
28
13
7
8
46
60
44
16
7
"Динамо"
28
13
6
9
45
47
38
9
8
"Оренбург"
28
12
4
12
40
52
54
-2
9
"Локомотив"
28
11
6
11
39
47
43
4
10
"Сочи"
27
11
4
12
37
36
48
-12
11
"Урал"
28
8
6
14
30
29
45
-16
12
"Крылья Советов"
28
7
8
13
29
30
43
-13
13
"Факел"
28
5
12
11
27
34
46
-12
14
"Пари НН"
27
6
5
16
23
27
50
-23
15
"Химки"
28
4
6
18
18
25
62
-37
16
"Торпедо"
28
3
4
21
13
20
55
-35