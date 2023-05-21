Тарпищев считает, что Медведев победил Руне благодаря лучшей игре в ключевые моменты

Российский теннисист победил датчанина в финале турнира серии "Мастерс" в Риме

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Первая ракетка России Даниил Медведев одержал победу в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Риме, потому что в важные моменты встречи действовал лучше своего соперника датчанина Хольгера Руне. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Медведев в воскресенье со счетом 7:5, 7:5 победил Руне в финальном матче турнира серии "Мастерс" в Риме.

"Для Дани игра была тяжелой, но он лучше подавал. Руне перешел пик формы, Даня же играл свободнее. В ключевых моментах Даня играл лучше - это и решило. Решила не удача, а именно мастерство нашего теннисиста. Его выступление в Риме, конечно, радует", - сказал Тарпищев.

Медведев выиграл первый турнир на грунтовом покрытии, всего на счету россиянина теперь 20 титулов ATP. 22 мая он опередит в рейтинге ассоциации серба Новака Джоковича и станет второй ракеткой мира.