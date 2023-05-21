Россиянки Горячкина и Шувалова сыграли вничью в шестом туре этапа Гран-при FIDE

Турнир проходит в Никосии

ТАСС, 21 мая. Россиянка Александра Горячкина белыми фигурами сыграла вничью с соотечественницей Полиной Шуваловой в партии шестого тура четвертого этапа Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE). Соревнования проходят в Никосии.

Россиянка Екатерина Лагно черными фигурами сыграла вничью с представительницей Индии Харикой Дронавалли. Представляющая Швейцарию Александра Костенюк черными фигурами переиграла грузинку Нану Дзагнидзе, немка Динара Вагнер белыми обыграла польку Оливию Киолбасу. Вничью завершились партии между представительницей Казахстана Бибисарой Асаубаевой и китаянкой Тань Чжунъи, грузинкой Беллой Хотенашвили и азербайджанкой Гюнай Мамедзаде.

После шести туров Лагно, Тань Чжунъи, Вагнер и Дронавалли набрали по 4 очка. Далее в турнирной таблице идут Шувалова, Горячкина (по 3,5 очка), Костенюк (3), Дзагнидзе, Хотенашвили, Мамедзаде (по 2,5), Асаубаева (2) и Киолбаса (0,5). В следующем туре Лагно белыми фигурами сыграет с Вагнер, Шувалова - с Дронавалли, Горячкина черными сыграет с Мамедзаде.

Четвертый этап Гран-при FIDE изначально должен был пройти в Польше, но был перенесен на Кипр. По итогам трех этапов первое место в общем зачете занимает китаянка Чжу Цзиньэр, набравшая 308 очков на 3 турнирах, за ней следуют Горячкина (263 очка; 2 турнира), Костенюк (250; 2), Лагно (245; 2). По итогам четырех этапов две лучшие шахматистки отберутся на турнир претенденток, который пройдет в 2024 году.

По итогам турниров шахматистки получают очки в общий зачет: за победу - 160, за второе место - 130, за третье - 110, за четвертое - 90, за каждую последующую строчку - на 10 очков меньше.