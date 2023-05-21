Чесноков считает, что теннисист Медведев показал чемпионский настрой на турнире в Риме

Медведев выиграл первый в карьере турнир, который проводится на грунтовом покрытии

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев показал настрой настоящего чемпиона на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Риме. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

В воскресенье Медведев победил датчанина Хольгера Руне (7:5, 7:5) в финале турнира в Риме. Для Медведева победа в Риме стала первой на грунтовых турнирах ATP в карьере. Благодаря этому результату он поднимется на второе место в рейтинге ATP.

"Медведев показал колоссальный настрой, это был настоящий чемпион, который займет второе место в мировом рейтинге. Он здорово передвигался по корту, очень хорошо держал острые мячи и сам обострял. Руне старался сделать что-то нестандартное и неожиданное, но против Медведева ничего не проходило, и он не знал, что ему противопоставить. Во втором сете Даниил немного провалился, но при счете 5:4 во второй партии было видно, что Руне до конца не понимал, как выиграть", - сказал Чесноков.

"Тысячи теннисистов мечтают выиграть хотя бы один турнир серии "Мастерс", и у многих не получается. Я сам выиграл два, а Медведев - уже шесть, и это просто феноменально. Это большая страница в истории как для самого Медведева, так и для всего российского тенниса", - добавил собеседник агентства.

Медведеву 27 лет, он занимает третье место в мировом рейтинге. Всего на счету россиянина теперь 20 титулов ATP.