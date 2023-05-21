Янчук назвал ожидаемой победу теннисиста Медведева на турнире в Риме

В финале российский спортсмен победил датчанина Хольгера Руне

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев имеет гораздо больший опыт игры на самом высоком уровне, поэтому его победа над датчанином Хольгером Руне в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Риме была ожидаемой. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал заслуженный тренер России Виктор Янчук.

В воскресенье Медведев победил Руне со счетом 7:5, 7:5. Для Медведева победа в Риме стала первой на грунтовых турнирах ATP в карьере.

"Для меня победа Медведева абсолютно ожидаемая, его соперник хоть и очень перспективный теннисист, но у него пока нет такого опыта игры на самом высоком уровне, как у Даниила. Медведеву не раз доводилось выходить из, казалось бы, безвыходных ситуаций. Конечно, игра могла перейти в третий сет, Руне имел преимущество в счете, но Даниил сумел отыграться. Мне кажется, даже если бы Медведев проиграл вторую партию, в третьей он все равно дожал бы Руне", - сказал Янчук.

"Он сейчас играет очень надежно по стилю и по характеру. Пробить его оборону очень сложно для игроков. И он не просто возвращает мячи, он либо контратакует, либо играет неудобно в ноги, как справа, так и слева. К тому же он хорошо бегает и успевает за многими мячами, поэтому обыграть его сейчас очень сложно", - добавил собеседник агентства.

Медведеву 27 лет, он занимает третье место в мировом рейтинге, благодаря победе в Риме он поднимется на вторую строчку. Всего на счету россиянина теперь 20 титулов ATP.