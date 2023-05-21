Камельзон: Даниил Медведев на турнире в Риме показал, что является универсальным игроком

Теннисист впервые в карьере выиграл турнир на грунтовом покрытии

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Риме показал, что является универсальным игроком и может побеждать на любом покрытии. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал заслуженный тренер России Владимир Камельзон.

В воскресенье Медведев победил датчанина Хольгера Руне со счетом 7:5, 7:5 в финале турнира серии "Мастерс". Для Медведева победа в Риме стала первой на грунтовых турнирах ATP в карьере.

"Победа есть победа, и это всегда здорово. Это важная победа со спортивно-политической точки зрения, так как турнир в Риме очень престижный. Наши теннисисты выигрывают уже второй "Мастерс" в одиночном разряде на грунте, это говорит о том, что теннис в России не стоит на месте, и я хочу с этим поздравить Федерацию тенниса России и всех болельщиков с этими успехами", - сказал Камельзон.

"Ко мне попали материалы о том, как он проводит физическую подготовку. Та работа, которую он проделывает ногами, просто потрясающая. У него очень хорошая, грамотная команда, и его поддерживает жена, которую я сам когда-то тренировал, хочу их всех поздравить с этим успехом, надеюсь, что они будут продолжать в том же духе", - добавил собеседник агентства.

Медведеву 27 лет, он занимает третье место в мировом рейтинге, благодаря победе в Риме он поднимется на вторую строчку. Всего на счету россиянина теперь 20 титулов ATP.