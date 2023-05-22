Два удаления и пенальти. "Спартак" одержал волевую победу над ЦСКА в матче РПЛ

Московское дерби завершилось со счетом 2:1 в пользу красно-белых

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" в воскресенье на своем поле победил ЦСКА со счетом 2:1 в матче 28-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Центральная встреча тура ознаменовалась удалениями двух футболистов за неспортивное поведение и спорным пенальти в ворота армейского клуба.

Матч на стадионе "Открытие Банк - Арена" прошел в присутствии 24 679 зрителей. В составе "Спартака" дублем отметился нападающий Квинси Промес (43-я и 90-я минуты). В эпизоде со вторым голом нидерландский футболист удачно сыграл на добивании после не реализованного им пенальти. Промес вышел на первое место по количеству забитых мячей в чемпионатах России в составе "Спартака", обойдя Егора Титова (87). На счету нидерландского футболиста теперь 88 голов в РПЛ. У ЦСКА гол забил Хесус Медина (37).

На 69-й минуте главный арбитр матча Сергей Карасев показал красные карточки нападающему "Спартака" Александру Соболеву и защитнику ЦСКА Виллиану Роше. Как отмечается в протоколе матча, который опубликован на сайте РПЛ, игроки были удалены с поля за непристойный жест в направлении трибуны и ассистента главного арбитра. Оба игрока показали рукой на паховую область.

Согласно дисциплинарному регламенту Российского футбольного союза (РФС) оскорбительное поведение игрока до, во время и после матча наказывается дисквалификацией на срок от двух до четырех игр. Также РФС может оштрафовать игрока на 50 тыс. рублей. В этом сезоне Соболев получал дисквалификацию за участие в массовой драке. Перед серией пенальти матча шестого тура группового этапа Фонбет - Кубка России Соболев, футболисты "Спартака" Александр Селихов и Шамар Николсон поучаствовали в драке с игроками "Зенита" Вильмаром Барриосом, Родригао и Малкомом, их дисквалифицировали на шесть игр турнира.

На 83-й минуте защитник ЦСКА Игорь Дивеев в своей штрафной площади наступил полузащитнику "Спартака" Роману Зобнину на ногу после того, как выиграл борьбу за мяч. После просмотра видеоповтора Карасев не стал назначать пенальти в ворота ЦСКА. На 87-й минуте полузащитник ЦСКА Виктор Мендес сбил в своей штрафной полузащитника "Спартака" Виктора Мозеса. Карасев назначил пенальти в ворота армейского клуба, бригада видеоассистентов поддержала решение арбитра. После этого 11-метрового второй мяч забил Промес.

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил ТАСС, что клуб обратится в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС). Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил журналистам, что как минимум клуб обратится в ЭСК по эпизоду с удалением Роши. "Сначала изучим все материалы, в том числе видеоматериалы, протокол, который оформляется после матча, после этого примем решение, - отметил Бабаев. - Но пока из того, что лично я видел, я считаю, что как минимум по красной карточке Роши мы точно будем обращаться, хочется понять логику, потому что никто в команде и у экранов телевизоров не понял, что произошло".

"Соболев своим жестом перешел грань"

Президент РПЛ Александр Алаев считает, что показанные Соболевым в матче с ЦСКА жесты не красят лигу. "Честно говоря, с удалениями немного не понял - такие эпизоды, как жесты Соболева, не красят нашу лигу, - сказал Алаев журналистам. - Мы понимаем, что это эмоции, они зашкаливают, но таких жестов не должно быть ни на поле, ни на экране телевизора. Уверен, что в контрольно-дисциплинарном комитете Российского футбольного союза и в клубе разберут момент. За что удалили Рошу, я не до конца понял, то ли что-то сказал, то ли жесты, тяжело судить, когда нет повтора".

Главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль сообщил на пресс-конференции, что Соболев понесет наказание за удаление в матче с ЦСКА. "Однозначно он будет наказан, - сказал тренер. - Но, надеюсь, все зрители видели и агрессивные действия Роши в адрес Соболева. То, что сделал Соболев, не соответствует ценностям, которые у нас есть. Если такое повторится, играть Соболев не будет".

Бабаев отметил, что Соболев перешел грань, показав неприличный жест в матче с ЦСКА. "На мой взгляд, есть контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза, который должен в этой ситуации разобраться, тем более получается, что рецидив, - сказал Бабаев журналистам. - Конечно, понятно, что дерби, эмоции, но это было немного за гранью, точнее не немного".

Вице-спикер Госдумы и болельщик "Спартака" Александр Жуков отметил, что Соболеву нужно стараться не подводить команду удалениями в ответственных матчах. "Напряженная игра была, настоящее дерби, - сказал Жуков ТАСС. - Конечно, много было и ошибок с обеих сторон, но в целом матч оправдал ожидания. Что касается судейства, могут быть разные мнения по этому поводу, но, конечно, нужно вести себя прилично на поле - Соболев уже неоднократно удалялся за недисциплинированное поведение. Это неправильно, нужно стараться не подводить команду, тем более в таком ответственном матче".

Соболев после игры принес извинения. "Это эмоции, то, что я сделал, просто непозволительно. Понимаю, что у экранов были дети, женщины и все болельщики, которые любят футбол. Обещаю, что такого больше не повторится, мне действительно очень жаль", - говорится в заявлении, которое опубликовала пресс-служба "Спартака". Получивший красную карточку Роша объяснил свое поведение тем, что после того, как Соболев показал ему этот жест, он пытался показать это судье, то есть показывал, что показывали ему.

"Огненная игра"

Алаев считает, что матч получился огненным, а также отметил посещаемость. "Я бы хотел поблагодарить болельщиков, которые в первый раз в этом году в таком количестве в Москве посетили матч, смотреть в такой атмосфере футбол - одно удовольствие, - отметил глава РПЛ. - Большое спасибо! Ранее чуть больше 12 тысяч собиралось, сейчас 25 тысяч, я надеюсь, что это будет такой тренд, болельщики пойдут на стадион, потому что зрелище такое нужно. Что касается игры, огненная, может быть, много брака, но в целом эмоции - огонь, обе команды хотели победить, поэтому игра смотрелась".

Бабаев отметил, что закономерным результатом матча была бы ничья. "Сама игра получилась яркой, команды старались победить, - сказал генеральный директор ЦСКА. - Считаю, что ничья была бы более закономерным результатом, но это футбол. Опять же, когда удаляют центрального защитника, достаточно сложно перестроиться в таком матче. Поэтому мы расстроены результатом, но мы считаем, что играли не хуже "Спартака". Опять же все в наших руках, мы опережаем "Спартак", борьба обострилась, но мы уверены в себе".

Бывший владелец "Спартака" Леонид Федун отметил, что судья старался не испортить матч. "Игра - огонь. Очень важная победа. Судья старался не убить своими решениями игру. Это судейство и в матче с "Зенитом" - небо и земля", - сказал Федун ТАСС. По словам главного тренера ЦСКА Владимира Федотова, команда выглядела неплохо и во многом переигрывала "Спартак". Он отметил, что был удивлен удалению Роши.

"Спартак" занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка в 28 матчах. ЦСКА с 54 очками располагается на второй позиции. В следующем туре красно-белые дома сыграют с "Пари Нижний Новгород" 28 мая, армейский клуб днем ранее на выезде встретится с "Краснодаром".

О других матчах дня

Также в воскресенье "Ростов" в гостях уступил "Краснодару" со счетом 0:3. Команда Валерия Карпина потерпела третье поражение подряд в чемпионате. Ростовчане с 50 очками занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ, "Краснодар" с 46 очками располагается на шестой позиции. В следующем туре "Ростов" дома сыграет с грозненским "Ахматом" 28 мая.

В другом матче дня самарские "Крылья Советов" дома победили екатеринбургский "Урал" со счетом 3:0. "Крылья Советов" занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков, "Урал" с 30 очками располагается на 11-й позиции. В следующем туре екатеринбургская команда на выезде сыграет с "Химками" 27 мая, самарцы днем позже в гостях встретятся с воронежским "Факелом".

Программа 28-го тура РПЛ стартовала в субботу. В этот день "Локомотив" дома победил "Факел" (1:0), "Динамо" в гостях выиграло у "Торпедо" (3:0), "Оренбург" на своем поле сыграл вничью с петербургским "Зенитом" (2:2), "Химки" на выезде уступили "Ахмату" со счетом 0:3. Тур завершится в понедельник матчем между "Пари НН" и "Сочи".

Президент РФ Владимир Путин 30 декабря 2021 года подписал закон о введении с 1 июня 2022 года карты болельщика для доступа на соревнования. Возможность оформить ее на "Госуслугах" появилась 4 июля 2022 года. Карту болельщика должны иметь все участники проводимого мероприятия. С 1 декабря 2022 года карта болельщика обязательна для прохода на стадионы всех клубов РПЛ.