Российско-китайские молодежные игры стартуют в Чунцине

Соревнования в восьми видах спорта продлятся до 27 мая

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Девятые Российско-китайские молодежные летние игры стартуют в понедельник в Чунцине, многомиллионном городе на юго-западе Китая. В торжественной церемонии открытия Игр примет участие министр спорта РФ Олег Матыцин.

Соревнования, которые продлятся до 27 мая, пройдут в рамках Годов российско-китайского сотрудничества в области физической культуры и спорта. В состав российской делегации вошли 158 спортсменов, 50 тренеров и специалистов.

В Чунцине будут разыграны медали в восьми видах спорта: бадминтон (юниоры, юниорки), баскетбол (юниоры, юниорки), волейбол (юниоры), гандбол (юниорки), спортивная борьба (юниоры, юниорки), плавание (юниоры, юниорки), футбол (юниорки), художественная гимнастика (юниорки). 23 мая пройдут первые поединки в борьбе, гимнастки начнут соревнования в многоборье, первые матчи с китайскими соперниками состоятся во всех игровых видах спорта.

В рамках Игр в Чунцине пройдет 23-е заседание подкомиссии по сотрудничеству в области спорта российско-китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству. Участники обсудят статус проведения Годов российско-китайского сотрудничества в области физической культуры и спорта в 2022-2023 годах, предстоящих зимних и летних Российско-китайских игр в России в 2024 и 2025 годах, а также подготовку международного мультиспортивного турнира "Игры будущего".

В ходе визита Матыцина в Китай запланирована его встреча с руководителем Главного государственного управления Китая по делам физической культуры и спорта Гао Чжиданем и подписание меморандума о дружбе. Также ожидается рабочая встреча Матыцина с мэром Чунцина Ху Хэнхуа.

17 октября 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о проведении Годов российско-китайского сотрудничества в области физической культуры и спорта в 2022 и 2023 годах. В декабре 2022 года в китайском Чанчуне прошли зимние Российско-китайские молодежные игры. Программа соревнований включала семь дисциплин: лыжные гонки, горнолыжный спорт, сноуборд, конькобежный спорт (включая шорт-трек), фигурное катание, фристайл и керлинг.