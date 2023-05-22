"Вегас" победил "Даллас" в матче плей-офф НХЛ. Дадонов и Барбашев сделали по передаче

"Вегас" повел со счетом 2:0 в финальной серии на Западе

ТАСС, 22 мая. "Вегас" дома со счетом 3:2 после овертайма победил "Даллас" во втором матче финальной серии Западной конференции плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Марк Стоун (11-я минута), Джонатан Маршессо (58) и Чендлер Стивенсон (62). У проигравших голы забили Миро Хейсканен (3) и Джейсон Робертсон (30). Российские нападающие Иван Барбашев и Евгений Дадонов, выступающие за "Вегас" и "Даллас" соответственно, сделали по результативной передаче.

Дадонов и Барбашев являются лучшими бомбардирами в нынешнем розыгрыше плей-офф среди россиян. Теперь на счету игроков по 10 очков (4 шайбы + 6 передач). Третье место занимает защитник "Бостона" Дмитрий Орлов с 8 очками (0+8), команда которого уже завершила выступление в Кубке Стэнли. Среди россиян за победу в турнире продолжает бороться также вратарь "Флориды" Сергей Бобровский. Форвард "Каролины" Андрей Свечников пропускает плей-офф из-за разрыва крестообразных связок.

Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу "Вегаса". Следующий матч пройдет в ночь на 24 мая в Далласе.

По итогам регулярного чемпионата "Вегас" стал победителем Западной конференции и Тихоокеанского дивизиона, в первом раунде плей-офф команда обыграла "Виннипег" (4-1), во втором - "Эдмонтон" (4-2). "Даллас" по итогам регулярного чемпионата занял второе место в Центральном дивизионе. В первом раунде плей-офф команда из Техаса победила "Миннесоту" (4-2), во втором - "Сиэтл" (4-3).

"Флорида" ведет со счетом 2-0 в финальной серии против "Каролины" на Востоке.