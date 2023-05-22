Форвард "Коламбуса" Марченко назвал неплохим для себя сезон в НХЛ

Кирилл Марченко провел первый сезон в лиге и набрал 25 очков

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус" Кирилл Марченко рассчитывает прибавить в плане результативности. Такое мнение он высказал ТАСС в понедельник.

"Конечно, командный результат не такой, который все хотели бы видеть, в том числе и я, - сказал Марченко. - Если говорить лично по сезону, то он сложился для меня неплохим, но есть куда стремиться, хочется забивать также много, дай бог еще больше. И побеждать, в первую очередь командой".

"Коламбус" по итогам регулярного чемпионата набрал 59 очков и стал последним в Столичном дивизионе. Марченко дебютировал в лиге, в 59 матчах 22-летний россиянин набрал 25 очков (21 шайба + 4 передачи), войдя в пятерку лучших снайперов команды.