Марченко уверен, что Воронков сможет вписаться в игру клуба НХЛ "Коламбус"

Дмитрий Воронков подписал двухлетний контракт с американским клубом в начале мая

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Нападающий Дмитрий Воронков впишется в игру клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус". Такое мнение ТАСС в понедельник высказал форвард команды Кирилл Марченко.

"Думаю, 100-процентно сможет [вписаться в игру команды]. Зная его характер и любовь к хоккею, точно у него все получится, - сказал Марченко. - Он боевой парень, он из тех, кто бьется, всегда играет".

22-летний Воронков в начале мая подписал с "Коламбусом" двухлетний контракт.

Воронкову был выбран "Коламбусом" на драфте НХЛ 2019 года в четвертом раунде под общим 114-м номером. В составе "Ак Барса" хоккеист провел 232 матча, в которых набрал 99 очков (52 шайбы + 47 результативных передач). В сезоне-2022/23 казанская команда уступила московскому ЦСКА в финальной серии Кубка Гагарина (3-4). Нападающий является серебряным призером Олимпийских игр (2022) и серебряным призером молодежного чемпионата мира (2020).

"Коламбус" будет выбирать третьим на драфте НХЛ, который пройдет с 28 по 29 июня в Нэшвилле (штат Теннесси). 18-летний нападающий петербургского СКА Матвей Мичков занял второе место в финальном рейтинге полевых игроков не из Северной Америки, опубликованном лигой перед драфтом.

"Если есть такая вероятность (выбора "Коламбуса" Мичковым - прим. ТАСС), то это было бы прикольно, чем больше россиян, тем это было бы лучше, веселее для нас", - отметил Марченко.