Алаев планирует посетить второе заседание комитета УЕФА по футзалу и пляжному футболу

Александр Алаев пропустил первое заседание, которое прошло 25 апреля, из-за отсутствия визы

МОСКВА, 22 мая. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Председатель комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по футзалу и пляжному футболу Александр Алаев надеется получить визу и посетить второе в году заседание комитета. Об этом он рассказал ТАСС в понедельник.

"Как правило, мы собираемся два раза в год, первое заседание прошло, второе будет во второй половине года, - сказал Алаев. - Мы с коллегами на связи, процесс идет. Со мной согласовали всю повестку, согласовали то, кто будет вести мероприятие, то есть это была полноценная работа, все материалы были предоставлены. Сейчас уже занимаемся подготовкой материалов для следующего заседания. У меня уже есть приглашение, обычно второе [заседание проходит] осенью, надеюсь, что получу визу и смогу посетить лично".

Первое заседание прошло 25 апреля, Алаев пропустил его из-за отсутствия визы.

28 февраля 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях под эгидой организаций из-за ситуации на Украине.