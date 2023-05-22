Хлусевич считает, что футболиста Промеса можно назвать живой легендой "Спартака"

В воскресенье Промес стал лучшим бомбардиром клуба в истории чемпионатов России

ТАСС, 22 мая. Нидерландский футболист московского "Спартака" Квинси Промес войдет в историю клуба, его уже можно назвать живой легендой красно-белых. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" в понедельник высказал защитник "Спартака" Даниил Хлусевич.

21 мая "Спартак" дома со счетом 2:1 обыграл столичный ЦСКА в матче 28-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Промес забил два гола и стал лучшим бомбардиром красно-белых в национальных первенствах. На счету Промеса 88 голов в чемпионатах России, ранее рекорд принадлежал Егору Титову (87).

"Мы поздравили Промеса, похлопали в раздевалке, - сказал Хлусевич. - Можно ли назвать его живой легендой клуба? Конечно, он стал лучшим бомбардиром клуба в чемпионатах России, самым результативным легионером лиги. Квинси войдет в историю "Спартака".

Промесу 31 год, он выступает за "Спартак" с 2021 года, ранее нидерландец играл за команду с 2014 по 2018 год. В 2017 году футболист стал чемпионом России, а в прошлом сезоне выиграл кубок страны. Промес является лучшим бомбардиром чемпионатов России среди иностранных футболистов.