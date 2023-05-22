Отсутствие в России международных судей лишило ходоков права отобраться на чемпионат мира

Трое российских ходоков выполнили квалификационный норматив на мировое первенство, но не смогут принять в нем участие

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Три российских ходока на 35 км на чемпионате страны в Саранске показали результат выше квалификационного норматива на мировое первенство в Будапеште, однако отсутствие в России международных судей лишило призеров соревнований возможности претендовать на участие в главном старте 2023 года. Об этом ТАСС в понедельник сообщил член президиума Всероссийской коллегии судей Марис Петерсон.

Отбор ходоков на дистанции 35 км на ЧМ в Будапеште завершится 30 мая. Квалификационный норматив у мужчин равен 2 часам 29 минутам и 40 секундам, у женщин - 2:51.30. В Саранске трем участникам соревнований удалось пройти быстрее. Сергей Кожевников показал результат 2:27.52, Александр Гарин - 2:29.26, Клавдия Афанасьева - 2:37.11.

"Несмотря на то, что Всероссийской федерации легкой атлетики возвращено членство в международной федерации, результаты последнего чемпионата России не могут быть зачтены Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (World Athletics) из-за отсутствия в Саранске трех международных судей, - сказал Петерсон. - Также нужно было промерить трассу судьями - измерителями категории "А" или "Б", что не было сделано. Поэтому в Саранске можно было зафиксировать только рекорд России или национальные достижения".

"Своих международных судей у нас нет. Иностранные арбитры сейчас могут прилететь в Россию только через Стамбул или Эмираты. Более того, многие из них были заняты на командном чемпионате Европы, который проводился в эти же сроки. По моей информации, в ноябре пройдет международный семинар для судей по спортивной ходьбе, но не факт, что наших арбитров туда пригласят", - добавил собеседник ТАСС.

Несмотря на то, что Всероссийская федерация легкой атлетики в марте вернула себе членство в международной федерации, российские спортсмены пока не смогут принимать участие в соревнованиях под эгидой World Athletics, поскольку в марте 2022 года совет организации из-за ситуации на Украине принял решение запретить российским и белорусским атлетам выступать в сезоне-2022 на чемпионатах мира, европейском первенстве в Мюнхене и этапах Бриллиантовой лиги. В ноябре World Athletics продлила отстранение спортсменов до особого распоряжения.

Чемпионат мира в Будапеште пройдет с 19 по 27 августа.