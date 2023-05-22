22 мая, 07:35
Мировой футбол

Бабаев рассказал, что продолжает работу в комитете УЕФА, несмотря на санкции

Помимо Романа Бабаева, в комитетах УЕФА работают 14 представителей России

МОСКВА, 22 мая. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев продолжает работу в комитете Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), несмотря на санкции. Об этом он рассказал ТАСС в понедельник.

"Продолжаем членство в комитетах, причем не только в комитете по лицензированию, у нас и в других комитетах есть наши представители, - сказал Бабаев. - Естественно, какие-то сложности возникают, как минимум логистические, но по крайней мере мы получаем всю информацию от коллег из УЕФА. Да, я участвую в работе, несмотря на санкции, материалы все приходят".

Помимо Бабаева, в комитетах УЕФА работают 14 представителей России, в том числе президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков, генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов, вице-президент РФС Александр Алаев, руководитель департамента - технический директор РФС Андрей Власов, главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов. 

Теги:
Мировой футбол
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