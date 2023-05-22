Теннисный турнир "Ракетка Байконура" возобновили после шестилетнего перерыва

Соревнование будет проходить на кортах Испытательного учебно-тренировочного комплекса Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина

БАЙКОНУР, 22 мая. /ТАСС/. Теннисный турнир среди ветеранов "Ракетка Байконура" открылся в понедельник после шести лет перерыва. Соревнование будет проходить на кортах Испытательного учебно-тренировочного комплекса Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина.

"Мы шесть лет добивались того, чтобы турнир "Ракетка Байконура" продлил свою жизнь. Мы этого добились и благодарны тем, кто нам помог - это, прежде всего, государственная корпорация "Роскосмос", ЦЭНКИ (Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры - прим. ТАСС) и Минобороны РФ", - сказал на открытии первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

В соревнованиях участвуют около ста ветеранов спорта. Это представители теннисного клуба летчиков-космонавтов имени Ю. А. Гагарина, клуба ветеранов внешней разведки, клуба ВВС "Крылья", клуба пограничников "Рубеж", Федерации тенниса города Байконура и других спортивных объединений. В числе участников - космонавты, Герои Советского Союза и России Александр Иванченков, Сергей Залетин, Сергей Крикалев, Муса Манаров, Валерий Токарев и Сергей Трещёв.

"Место, где мы находимся, достаточно знаковое. На этой площадке, в этой гостинице, проходит окончательный этап предполетной подготовки космонавтов", - отметил исполнительный директор по пилотируемым космическим программам ГК "Роскосмос", герой СССР и России Сергей Крикалев. Он добавил, что по традиции турнир проводится в дни, когда с космодрома Байконур совершается пуск ракеты - на 24 мая намечен старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-23".

Глава администрации города Байконура Константин Бусыгин напомнил, что турнир "Ракетка Байконура" проводится с 2012 года. "Хочется, чтобы теннисные турниры вновь ежегодно проходили в Байконуре, чтобы мы получали удовольствие от общения с вами", - пожелал Бусыгин участникам соревнований.

Проведение в Байконуре теннисных турниров с участием советских и российских космонавтов восходит к временам первого космонавта планеты Юрия Гагарина, который популяризировал этот вид спорта. Девизом турниров "Ракетка Байконура" стало латинское изречение "Через тернии к звездам" ("Per aspera ad astra").