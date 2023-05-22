Тарпищев: Медведев способен сместить Алькараса с первого места в рейтинге ATP

Ранее россиянин впервые в карьере победил в турнире на грунтовом покрытии

МОСКВА, 22 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россиянин Даниил Медведев способен опередить испанца Карлоса Алькараса в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Такое мнение ТАСС в понедельник высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

"Никто не ожидал, что Даня так хорошо выступит на грунте, но он молодец, его игра радует. Заработал тысячу очков, вышел на второе место в рейтинге и вполне способен обойти Алькараса, - сказал Тарпищев. - В Риме он выиграл 20-й турнир - это тоже серьезное достижение. Буду звонить, поздравлять его".

21 мая Медведев стал победителем турнира серии "Мастерс" в Риме. Эта победа стала для россиянина первой на грунтовом покрытии. Медведев завоевал 20-й титул под эгидой ATP. Также 27-летний теннисист стал рекордсменом среди россиян по числу побед на турнирах серии "Мастерс" (6), обойдя Марата Сафина. В обновленном рейтинге Медведев поднялся с третьей на вторую позицию, Алькарас с первой строчки сместил серба Новака Джоковича.