Команды "Урал" и "Кавказ" примут участие в Кубке Победы по боксу

Турнир пройдет а Перми, Красноярске, Санкт-Петербурге, Тюмени и Казани

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Команды "Урал" и "Кавказ" выступят во втором сезоне боксерского турнира "Кубок Победы". Об этом ТАСС в понедельник рассказал председатель тренерского совета Федерации бокса России Эдуард Кравцов.

"Добавятся команды "Урал" и "Кавказ", - сказал Кравцов.

Кубок Победы пройдет в пяти городах - Перми, Красноярске, Санкт-Петербурге, Тюмени, Казани. В нем также примут участие команды "Москва", "Тула", "Кама", "Ленинград", "Сталинград" и "Сибирь". Суперфинал турнира запланирован на 17 июля.