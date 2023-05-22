КДК РФС рассмотрит эпизод с двумя удалениями в матче "Спартак" - ЦСКА

На заседание вызваны нападающий "Спартака" Александр Соболев и защитник ЦСКА Виллиан Роша

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) на ближайшем заседании изучит и даст оценку эпизоду с двумя удалениями в матче "Спартак" - ЦСКА. Об этом ТАСС в понедельник сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

ЦСКА 21 мая на выезде проиграл "Спартаку" (1:2) в матче 28-го тура Мир - Российской премьер-лиги. Главный арбитр Сергей Карасев показал красные карточки игроку "Спартака" Александру Соболеву и футболисту ЦСКА Виллиану Роше. Спартаковец был удален за непристойный жест в адрес соперника, а армеец - за непристойный жест в направлении трибун и ассистента судьи.

"Мы рассмотрим удаления Соболева и Роши, оба футболиста и представители клубов вызваны на заседание, которое пройдет 25 мая", - сказал Григорьянц.

Согласно дисциплинарному регламенту РФС оскорбительное поведение игрока во время матча, то есть использование ненормативной лексики, оскорбительных слов и выражений, а также оскорбительных жестов в отношении соперников и иных лиц, не являющихся официальными лицами матча, наказывается дисквалификацией на срок от двух до четырех матчей. Также КДК РФС может наложить на виновное лицо штраф в размере 50 тыс. рублей.

"Также мы рассмотрим скандирование болельщиками "Спартака" и ЦСКА оскорбительных выражений, нарушение регламента - задержку выхода игроков "Спартака" из раздевалки на четыре минуты перед началом матча и задержку выхода игроков ЦСКА из раздевалки на три минуты перед началом второго тайма", - добавил глава КДК РФС.

ЦСКА после 28 туров занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 54 очка. "Спартак" располагается на третьей строчке, в его активе на одно очко меньше. В 29-м туре армейцы 27 мая на выезде сыграют с "Краснодаром", красно-белые 28 мая на своем поле встретятся с клубом "Пари Нижний Новгород".