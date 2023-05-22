Боец ММА Минеев стал председателем Ассоциации студенческих спортивных клубов России

Он избран сроком на два года

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Боец смешанных единоборств (ММА) Владимир Минеев возглавил Ассоциацию студенческих спортивных клубов (АССК) России. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба АССК.

Съезд АССК прошел 20 мая в Саранске. Минеев избран сроком на два года. Исполнительным директором АССК стала Ольга Ломакина.

В координационный совет АССК, помимо Минеева, вошли серебряный призер Олимпийских игр в Токио по художественной гимнастике Дина Аверина, двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов и еще 17 человек.

Минееву 33 года, он становился чемпионом Европы и мира по профессиональному кикбоксингу, на его счету 26 побед (12 нокаутом) и 2 поражения. В смешанных единоборствах выиграл 16 боев, 1 проиграл и 1 завершил вничью, является чемпионом промоушена AMC Fight Nights в среднем весе.