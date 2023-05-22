Умер председатель президиума Всероссийской федерации парусного спорта Игорь Ченцов

Ему было 67 лет

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Председатель президиума Всероссийской федерации парусного спорта (ВФПС) Игорь Ченцов умер на 68-м году жизни. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба ВФПС.

Ченцов умер 20 мая, причины смерти не уточняются.

"Игорь Викторович Ченцов был замечательным человеком, талантливым руководителем, профессионалом своего дела, настоящим патриотом своего Отечества, - говорится в сообщении. - Благодаря своему опыту, знаниям, целеустремленности, высоким морально-этическим принципам Игорь Викторович пользовался заслуженным авторитетом и уважением. Развивая направления международного сотрудничества, Игорь Ченцов проводил переговоры с представителями Китая, Индии, Ирана, Азербайджана и других стран. Несмотря на важную государственную работу, не связанную с парусным спортом, всю свою энергию, огромный административный и человеческий ресурс в каждодневном режиме отдавал нашей федерации. Выражаем искренние соболезнования семье, родным и близким в связи с такой тяжелой утратой".

Ченцов был председателем президиума ВФПС с 2021 года. С 2000 года он был членом президиума и вице-президентом ВФПС. С 2011 по 2013 год был членом Совета содействия Олимпийского комитета России.