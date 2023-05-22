Футболист Хлусевич считает, что "Спартаку" рано подводить итоги сезона

После 28 туров "Спартак" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России

ТАСС, 22 мая. Московский футбольный клуб "Спартак" продолжает борьбу за медали, итоги сезона можно будет подводить только после последнего тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение в понедельник "Спорт-Экспрессу" высказал защитник красно-белых Даниил Хлусевич.

"Пока рано подводить итоги сезона, у нас еще две игры, мы боремся за медали, оценим сезон после крайней игры. Можно ли назвать сезон успешным, если займем второе место? Трудно сказать, в любом случае "Спартак" всегда метит на чемпионство. Перед нами всегда стоят самые высокие задачи", - сказал Хлусевич.

После 28 туров "Спартак" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России с 53 очками и на 1 очко отстает от столичного ЦСКА. Ранее петербургский "Зенит" досрочно стал победителем РПЛ.