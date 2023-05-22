Якименко уверен, что никто из фехтовальщиков не откажется от своего спортивного общества

Старший тренер юниорской команды России отметил, что российские спортсмены не опускают рук

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Никто из российских фехтовальщиков не откажется от принадлежности к своему спортивному обществу ради выступления на международных стартах. Такое мнение ТАСС в понедельник высказал восьмикратный чемпион мира по фехтованию Алексей Якименко.

"Мы видели список допущенных спортсменов, мне непонятно, почему кого-то выборочно допускают, - сказал Якименко. - Думаю, они просто хотят выигрывать без нас, поскольку наша сборная, особенно женская сабля, очень сильная, она способна как минимум еще четыре года все у всех выигрывать, включая чемпионаты мира и Олимпийские игры. Разочарован и Международной федерацией фехтования, и Международным олимпийским комитетом. А что касается требования отказаться от спортивного общества, то считаю, что у нас таких не будет. А если отказываешься, будь добр вернуть все, что это общество тебе дало, в том числе имя, зарплату, звания, квартиры".

Якименко, который является старшим тренером юниорской команды, заявил, что российские фехтовальщики не опускают рук. "Я бываю на всех сборах нашей команды, получаю огромное удовольствие, видя, как девочки тренируются, как замотивированы, - сказал он. - Мы коронавирус пережили, и это переживем, никто руки не опускает. У нас есть российские турниры - чемпионаты России, спартакиады, другие турниры".

"Все это закончится, - убежден Якименко. - Все, что ни делается, - к лучшему, мы будем не торопясь работать, чтобы снова выйти на международную арену на самом высоком уровне. Ни одного отчаявшегося лица, ни одного, кто сказал бы - ну все. Даже Софья Великая и на чемпионате России выступала, и на Московской сабле будет выступать. Не говоря уже о молодых спортсменах - [Софии] Поздняковой, [Яне] Егорян, [Ольге] Никитиной, [Светлане] Шевелевой".

Ранее Федерация фехтования России получила от Международной федерации фехтования второй список спортсменов и специалистов, которым был одобрен нейтральный статус, в него вошли 17 спортсменов и 12 специалистов. В итоговый список не вошел ни один призер Олимпийских игр в Токио, на которых россияне завоевали три золотые, четыре серебряные и одну бронзовую медаль.