Фетисов рассказал, как играл в хоккей в Индии на высоте 3,5 тысячи метров

Игра прошла в 2020 году на стадионе в предгорьях Гималаев

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Посол доброй воли ООН, председатель центрального совета Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов поделился воспоминаниями, как играл в хоккей на высоте более трех тысяч метров в индийском городе Лех.

"Не могу не поделиться своим опытом игры в хоккей в Индии. Это было в Лехе, в Ладакхе, где на высоте 3 524 метра я играл в хоккей со своими друзьями - коллегами-хоккеистами - и с местными жителями. Удивительный опыт на самом деле, который много что мне дал. И могу сказать, если бы у нас не было единства и понимания общих проблем, наверное, мы бы не собрали международную команду там, в этом уникальном месте", - рассказал он в понедельник на круглом столе дискуссионного клуба Ecumene, посвященном развитию взаимоотношений России и Индии на фоне текущих геополитических изменений, на площадке ТАСС.

Игра прошла в 2020 году на стадионе в предгорьях Гималаев, который считается самой высокогорной хоккейной ареной мира. Матч прошел в рамках проекта The Last Game ("Последняя игра"), который направлен на привлечение внимания мировой общественности к проблеме изменения климата.

Вячеслав Фетисов является двукратным олимпийским чемпионом по хоккею, трехкратным обладателем Кубка Стэнли (дважды как игрок и один раз как тренер).